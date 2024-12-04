Появились подробности о найденном на СВО двойнике Жириновского

Shot: двойник Жириновского стал штурмовиком и участвует в боях под Часовым Яром

Двойник экс-руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, которого заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО), стал штурмовиком и сейчас принимает участие в боях под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). Подробности о нем сообщает Telegram-канал Shot.

Двойником Жириновского оказался актер Виктор Беломестнов — он взял себе позывной Помреж. Мужчина служит в батальоне «Скиф» бригады «Терек». Ему уже вручили две награды — «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута».

Беломестнов играл в «Солдатах» и «Реальных пацанах». У него также были роли в фильмах «Семь пар нечистых» и «Единичка».

Информация о двойнике Жириновского в зоне СВО появилась 2 декабря. В сети опубликовали кадры, как российский солдат произносит речь, которая интонационно и по смысловому наполнению повторяет манеру основателя ЛДПР.