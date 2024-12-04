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19:58, 4 декабря 2024Мир

Правящая партия Южной Кореи приняла решение по импичменту президенту

«Ёнхап»: правящая партия Южной Кореи проголосует против импичмента президенту
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль. Фото: Song Kyung-Seok / Reuters

Правящая в Южной Корее партия «Гражданская сила» приняла решение голосовать против объявления импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

«"Гражданская сила" на общем собрании депутатов утвердила партийную линию, согласно которой приняла решение голосовать против объявления импичмента президенту Юн Сок Ёлю», — сообщается в материале.

Отмечается, что оппозиционной Демократической партии Южной Кореи, имеющей большинство в парламенте республики, для принятия этого законопроекта необходимо, чтобы его поддержали не менее восьми законодателей от правящей партии.

Ранее стало известно, что парламент Южной Кореи официально внес на рассмотрение предложение об импичменте президенту Юн Сок Ёлю. Сообщается, что голосование может пройти уже в пятницу, 6 декабря.

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