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19:47, 4 декабря 2024Мир

В Южной Корее рассмотрят предложение об импичменте президенту

Парламент Южной Кореи рассмотрит предложение об импичменте президенту Юн Сок Ёлю
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Парламент Южной Кореи официально внес на рассмотрение предложение об импичменте президенту республики Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает Reuters.

«Парламент Южной Кореи рассмотрит предложение объявить импичмент президенту Юн Сок Ёлю из-за его неудачной попытки ввести военное положение в стране», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что законодатели могут провести голосование уже в пятницу, 6 декабря. Если предложение будет принято, а также поддержано Конституционным судом, Юн Сок Ёль станет вторым президентом Южной Кореи, которому был объявлен импичмент с тех пор, как массовые протесты привели к отставке бывшего президента республики Пак Кын Хе в 2017 году.

3 декабря глава Республики Корея объявил в стране военное положение. Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

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