Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:40, 4 декабря 2024Путешествия

Прилетевшая в Париж без билета россиянка умоляла не возвращать ее в США и попала на видео

Daily Mail: прилетевшая в Париж из Нью-Йорка россиянка попала на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Россиянка, прилетевшая в Париж из Нью-Йорка без билета на рейсе Delta Airlines, умоляла не возвращать ее в США и попала на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что запись сделана на обратном рейсе, на котором Светлану Дали должны были отправить в Нью-Йорк. В ролике она кричит и просит предоставить ей убежище «от США». Из-за агрессивного поведения ее вывели из самолета. В настоящее время женщина все еще находится в Париже.

Сейчас следователи пытаются выяснить, каким образом россиянка смогла без билета пройти все пункты контроля в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Женщине по возвращению в США могут предъявить обвинение в административном правонарушении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта

      Дочь Алсу обратилась к отцу в соцсетях

      Потолок рухнул на четырехмесячного ребенка в российском городе

      Звезда Comedy Club назвал Таиланд «адом во всем» и посочувствовал эмигрантам из России

      Россиян предупредили о риске схода лавин на двух горнолыжных курортах страны

      Первая ракетка мира рассказал о влиянии Медведева на его карьеру

      Жители российского города пострадали при атаке ВСУ с воздуха

      Меркель оценила извинения Путина после эпизода с лабрадором Кони в 2007 году

      Россиянина осудили за кражу криптовалюты со счетов знакомого

      Россиян предупредили об опасности вейпов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше