Прилетевшая в Париж без билета россиянка умоляла не возвращать ее в США и попала на видео

Daily Mail: прилетевшая в Париж из Нью-Йорка россиянка попала на видео

Россиянка, прилетевшая в Париж из Нью-Йорка без билета на рейсе Delta Airlines, умоляла не возвращать ее в США и попала на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что запись сделана на обратном рейсе, на котором Светлану Дали должны были отправить в Нью-Йорк. В ролике она кричит и просит предоставить ей убежище «от США». Из-за агрессивного поведения ее вывели из самолета. В настоящее время женщина все еще находится в Париже.

Сейчас следователи пытаются выяснить, каким образом россиянка смогла без билета пройти все пункты контроля в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Женщине по возвращению в США могут предъявить обвинение в административном правонарушении.