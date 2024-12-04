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06:48, 4 декабря 2024Силовые структуры

Продававшего орехи и фрукты москвича обвинили в содействии терроризму

В Москве суд арестовал продавца фруктов, обвиняемого в содействии терроризму
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Суд арестовал жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании, которая занимается торговлей орехами и фруктами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 28 января 2025 года. Москвичу вменяют часть 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Согласно материалам, уголовное дело возбудили 28 ноября. Следствие настаивало, чтобы мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он может «скрыться от органов предварительного следствия и суда», а также оказать давление на свидетелей.

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