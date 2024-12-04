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09:54, 4 декабря 2024Силовые структуры

Протащившего гаишника за своим автомобилем россиянина осудили

В Москве суд вынес приговор мужчине, протащившему гаишника за своей машиной
Варвара Митина (редактор)
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к двум годам принудительных работ мужчину, который протащил гаишника за своей машиной. Об этом сообщает РИА Новости.

В течение этого времени из его зарплаты будут удерживать пять процентов, которые пойдут в доход государства. Адвокат мужчины заявил, что подзащитный поехал, когда никто за ручку автомобиля не держался, а потерпевший якобы за нее схватился, когда машина уже начала движение.

По данным агентства, сотрудники ДПС остановили водителя из-за нарушения правил, однако злоумышленник отказался показать документы, а потом нажал на газ, несмотря на то, что один из силовиков держался за ручку его автомобиля.

Гаишник некоторое время скользил по дороге вместе с машиной на ногах, а потом упал. В отношении него прошла служебная проверка, по результатам которой на пострадавшего было наложено взыскание за несоблюдение мер личной безопасности.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские со стрельбой задержали двух школьников 16 и 17 лет на чужой иномарке.

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