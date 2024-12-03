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08:06, 3 декабря 2024Силовые структуры

Российские школьники решили покататься и устроили полицейскую погоню со стрельбой

Полиция со стрельбой задержала школьников, устроивших погоню в Петербурге
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полицейские со стрельбой задержали двух школьников 16 и 17 лет на чужой иномарке. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, молодые люди незаметно для родственника взяли ключи от его иномарки и поехали кататься по ночному городу. Когда они мчались по улице Солдата Корзуна, на них обратили внимание полицейские и приказали остановиться, но иномарка лишь прибавила скорость. Началась погоня, нарушители, пытаясь оторваться, проехали на красный свет и выехали на встречную полосу. Силовики сделали предупредительный выстрел, а потом открыли огонь по колесам.

Лишь после этого автомобиль удалось заблокировать на улице Народного ополчения. За рулем оказался 17-летний ученик спецшколы Приморского района, а его спутником — 16-летний подросток. Водитель был в состоянии опьянения. Собранные полицейскими материалы по факту неправомерного завладения автомобилем переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

29 ноября в Кабардино-Балкарии задержали подростка, который пытался скрыться от полицейских на «Оке».

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