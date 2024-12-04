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17:17, 4 декабря 2024Экономика

Путин назвал новое условие для господдержки бизнеса

Путин предложил увязать получение госсубсидий бизнесом с выходом на биржу
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал новое условие для господдержки отечественных компаний и предложил увязать получение льгот и госсубсидий отечественным бизнесом с выходом на фондовый рынок. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства, в частности, посетовал, что в настоящее время на биржу выходят в основном мелкие и средние российские компании. В свою очередь, представители крупного бизнеса пока не спешат с этим.

На этом фоне российские власти должны простимулировать подобных участников рынка к размещению акций на фондовом рынке. «Меры господдержки эмитентов должны стимулировать крупный бизнес к размещению своих акций (на бирже — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Ранее президент РФ отметил, что западному бизнесу будет довольно сложно вернуться на российский рынок. Это обусловлено прежде все высокими темпами импортозамещения, в результате чего освободившиеся на рынке ниши стали активно занимать компании из других стран. Высокий уровень конкуренции обеспечивают и российские предприятия, которые за последние несколько лет создали множество новых брендов.

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