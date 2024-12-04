Путин оценил приток специалистов в IT

Путин: число специалистов в IT-сфере выросло на 8,1 % в сентябре

Число специалистов, задействованных в IT-сфере, в сентябре увеличилось на 8,1 процента год к году. Об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Растет число кадров в высокотехнологичном секторе — в тех отраслях, где добавленная стоимость является высокой и требуются квалифицированные люди, дал понять он. При этом в обрабатывающем секторе приток кадров в этом месяце оказался почти в два раза ниже — 3,9 процента.

В июле аналитики банка «Бланк» сообщили о результатах опроса, проведенного среди представителей малого и среднего бизнеса (МСП). Последние рассказали о нехватке 130 тысяч квалифицированных айтишников. Сообщалось, что средняя зарплата IT-специалиста начвльного уровня составляет 130 тысяч рублей, среднего — 270 тысяч, а старшего — от 370 тысяч и выше.

При этом больше всего компании нуждаются в специалистах с опытом работы: 42 процента опрошенных заявили, что им нужны специалисты среднего уровня (middle), 39 процентов пожаловались на нехватку кадров старшего уровня (senior), и только 19 признались, что ищут начинающих программистов (junior).