Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:23, 4 декабря 2024Экономика

Путин оценил приток специалистов в IT

Путин: число специалистов в IT-сфере выросло на 8,1 % в сентябре
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Unsplash

Число специалистов, задействованных в IT-сфере, в сентябре увеличилось на 8,1 процента год к году. Об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Растет число кадров в высокотехнологичном секторе — в тех отраслях, где добавленная стоимость является высокой и требуются квалифицированные люди, дал понять он. При этом в обрабатывающем секторе приток кадров в этом месяце оказался почти в два раза ниже — 3,9 процента.

В июле аналитики банка «Бланк» сообщили о результатах опроса, проведенного среди представителей малого и среднего бизнеса (МСП). Последние рассказали о нехватке 130 тысяч квалифицированных айтишников. Сообщалось, что средняя зарплата IT-специалиста начвльного уровня составляет 130 тысяч рублей, среднего — 270 тысяч, а старшего — от 370 тысяч и выше.

При этом больше всего компании нуждаются в специалистах с опытом работы: 42 процента опрошенных заявили, что им нужны специалисты среднего уровня (middle), 39 процентов пожаловались на нехватку кадров старшего уровня (senior), и только 19 признались, что ищут начинающих программистов (junior).

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские моряки обстреляли немецкий военный вертолет. В Германии призвали усилить защиту в Балтийском море

      Минобороны показало кадры авиаудара по ВСУ в Курской области

      Стало известно о самочувствии упавшего в яму с ледяной водой мальчика

      Пашинян оценил степень готовности мирного договора Армении с Азербайджаном

      В России осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей

      Путин поддержал вывод дивидендов с индивидуальных инвестсчетов

      Путин рассказал о хронологии разворота России от Запада

      Пожилая россиянка решила помочь «следствию» и осталась без жилья

      Стал известен срок передачи «Князя Пожарского» флоту

      Домохозяек призвали не выбрасывать корки от мандаринов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше