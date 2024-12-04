Путин предложил создать инструмент семейных инвестиций

Путин предложил создать для россиян семейный инструмент сбережений

В России необходимо создать инструмент семейных инвестиций. Такое поручение на форуме ВТБ «Россия зовет!» озвучил президент страны Владимир Путин, передает РБК.

Помимо непосредственно накопления, такой финансовый механизм даст возможность всем трудоустроенным членам семьи получать налоговый вычет, пояснил Путин. Размер средств, которые будут подпадать под этот вычет, должен увеличиваться минимум до одного миллиона рублей в год, добавил он. Правительству и Банку России президент поручил определить параметры этого механизма, а затем воплотить его в жизнь.

О том, что Минфин думает над появлением новых долгосрочных финансовых инструментов, замглавы ведомства Иван Чебесков говорил в октябре. Речь идет об инструментах, позволяющих накапливать средства на будущие нужды семьи, уточнял он.

Ранее россиянам рассказали о способе «разморозки» накопительной пенсии. Чтобы иметь возможность получить средства такой пенсии уже в следующем году, необходимо до 30 ноября 2024 года перевести их в программу долгосрочных сбережений (ПДС), объясняла эксперт «СберНПФ» Алла Пальшина. Те, кто не успеет это сделать до указанной даты, смогут воспользоваться накопленным уже в 2026 году, уточнила эксперт.