Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:30, 4 декабря 2024Экономика

Путин предложил создать инструмент семейных инвестиций

Путин предложил создать для россиян семейный инструмент сбережений
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Администрация Президента России

В России необходимо создать инструмент семейных инвестиций. Такое поручение на форуме ВТБ «Россия зовет!» озвучил президент страны Владимир Путин, передает РБК.

Помимо непосредственно накопления, такой финансовый механизм даст возможность всем трудоустроенным членам семьи получать налоговый вычет, пояснил Путин. Размер средств, которые будут подпадать под этот вычет, должен увеличиваться минимум до одного миллиона рублей в год, добавил он. Правительству и Банку России президент поручил определить параметры этого механизма, а затем воплотить его в жизнь.

О том, что Минфин думает над появлением новых долгосрочных финансовых инструментов, замглавы ведомства Иван Чебесков говорил в октябре. Речь идет об инструментах, позволяющих накапливать средства на будущие нужды семьи, уточнял он.

Ранее россиянам рассказали о способе «разморозки» накопительной пенсии. Чтобы иметь возможность получить средства такой пенсии уже в следующем году, необходимо до 30 ноября 2024 года перевести их в программу долгосрочных сбережений (ПДС), объясняла эксперт «СберНПФ» Алла Пальшина. Те, кто не успеет это сделать до указанной даты, смогут воспользоваться накопленным уже в 2026 году, уточнила эксперт.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские моряки обстреляли немецкий военный вертолет. В Германии призвали усилить защиту в Балтийском море

      Минобороны показало кадры авиаудара по ВСУ в Курской области

      Стало известно о самочувствии упавшего в яму с ледяной водой мальчика

      Пашинян оценил степень готовности мирного договора Армении с Азербайджаном

      В России осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей

      Путин поддержал вывод дивидендов с индивидуальных инвестсчетов

      Путин рассказал о хронологии разворота России от Запада

      Пожилая россиянка решила помочь «следствию» и осталась без жилья

      Стал известен срок передачи «Князя Пожарского» флоту

      Домохозяек призвали не выбрасывать корки от мандаринов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше