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17:20, 4 декабря 2024Мир

Путин усомнился в уме выпускников Оксфорда и Кембриджа

Путин: снобизм западных элит ускоряет формирование многополярного мира
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pool Laurie Dieffembacq / Globallookpress.com

Зазнайство и снобизм западных элит ускоряют формирование многополярного мира. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

«Кстати говоря, об этих угрозах санкций в отношении третьих стран, которые сотрудничают с Россией. Вы видите, что происходит? Вот эти люди, которые предлагают это, у них вроде бы хорошее образование, они там всякие оксфорды, кембриджи заканчивают, они вроде должны быть достаточно умными. Но исходя из того, что они делают и заявляют, я даже не знаю, являются ли они такими на самом деле», — отметил российский лидер.

При этом Путин добавил, что несмотря на тот факт, что многие представители политических элит стран Запада образованы, они не могут объективно и эффективно реагировать на международные события. По его словам, они предвзяты.

Ранее Путин заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в каких-либо советах или рекомендациях. Таким образом президент России ответил на вопрос, будет ли он в разговоре с новым главой Белого дома обсуждать угрозы ввести пошлины за отказ стран межгосударственного объединения БРИКС использовать доллар.

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