Путин заявил о необходимости удвоить капитализацию фондового рынка

Путин: капитализация фондового рынка должна вырасти примерно вдвое к 2030 году

Капитализация фондового рынка России к концу 2030 года должна вырасти примерно в два раза и составить две трети ВВП. Такую цель на форуме ВТБ «Россия зовет!» обозначил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Российские власти продолжат укреплять рынок капитала и поддерживать выход компаний на IPO, пообещал он. Важно, чтобы отечественный бизнес продолжал вкладывать средства в свое развитие, увеличивал собственные мощности, а на рынке появлялись новые рабочие места, дал понять глава государства. Чтобы выполнять все эти задачи, малым и средним предприятиям (МСП) нужны доступные кредиты, напомнил Путин.

При этом президент РФ указал на увеличение долговой нагрузки компаний с государственным участием. По его словам, правительству и ЦБ уже дано поручение отслеживать этот вопрос, чтобы не создавать слишком большого дисбаланса на рынке корпоративного кредитования.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на пояснение замглавы Минфина Ивана Чебескова сообщила, что удвоение капитализации фондового рынка по факту будет означать ее прирост сразу в три раза (поскольку в этом вопросе нужно учитывать экономический рост). Министерству финансов и ЦБ для развития финансового рынка необходимо продумать особые стимулы для российских компаний, дал понять он.