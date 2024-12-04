Раскрыта стоимость путешествия на машине через всю Россию

Поездка из Москвы во Владивосток на машине обойдется россиянам в 98 тысяч рублей

Путешествие через всю Россию из Москвы во Владивосток на собственном автомобиле займет около 18 дней и обойдется примерно в 98 тысяч рублей. Такие данные раскрыли эксперты сервиса «Авито Путешествия», результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что на автомобиле придется проехать более чем 9200 километров в одну сторону и в комфортном темпе такая дорога займет минимум 18 дней, а остановки можно будет совершить в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Набережных Челнах, Уфе, Челябинске, Кургане, Омске, Новосибирске, Кемерово, Ачинске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Сковородине и Хабаровске.

При этом, как выяснили аналитики, аренда жилья в поездке совокупно обойдется в 47,9 тысячи рублей. Дороже всего снять квартиру по маршруту стоит в Нижнем Новгороде и Казани (по 3,7 тысячи рублей за сутки), Хабаровске (3,4 тысячи рублей) и Новосибирске (3 тысячи рублей). На топливо нужно будет потратить около 50 тысяч рублей из расхода девять литров на 100 километров.

Ранее стало известно, какие направления для путешествий на автомобиле в новогодние праздники оказались самыми популярными у россиян. Среди них — Байкал, Санкт-Петербург, Великий Устюг и Карелия.