Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:12, 4 декабря 2024Моя страна

Раскрыта стоимость путешествия на машине через всю Россию

Поездка из Москвы во Владивосток на машине обойдется россиянам в 98 тысяч рублей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Путешествие через всю Россию из Москвы во Владивосток на собственном автомобиле займет около 18 дней и обойдется примерно в 98 тысяч рублей. Такие данные раскрыли эксперты сервиса «Авито Путешествия», результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что на автомобиле придется проехать более чем 9200 километров в одну сторону и в комфортном темпе такая дорога займет минимум 18 дней, а остановки можно будет совершить в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Набережных Челнах, Уфе, Челябинске, Кургане, Омске, Новосибирске, Кемерово, Ачинске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Сковородине и Хабаровске.

При этом, как выяснили аналитики, аренда жилья в поездке совокупно обойдется в 47,9 тысячи рублей. Дороже всего снять квартиру по маршруту стоит в Нижнем Новгороде и Казани (по 3,7 тысячи рублей за сутки), Хабаровске (3,4 тысячи рублей) и Новосибирске (3 тысячи рублей). На топливо нужно будет потратить около 50 тысяч рублей из расхода девять литров на 100 километров.

Ранее стало известно, какие направления для путешествий на автомобиле в новогодние праздники оказались самыми популярными у россиян. Среди них — Байкал, Санкт-Петербург, Великий Устюг и Карелия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк резко повысил курс рубля

      Российская стилистка назвала неожиданный предмет гардероба трендом зимы

      Российский фондовый рынок ускорил падение

      Кадыров сказал ближайшему соратнику выдать пленным бойцам ВСУ оружие

      Бритни Спирс покинула США и объяснила свое решение

      В Генштабе ВСУ заявили о напряженной ситуации на фронте

      Первая ракетка мира рассказал об отношениях с российской теннисисткой

      Акула-нянька укусила туристку во время дайвинга на Мальдивах и попала на видео

      В МИД России заявили о несовместимых позициях Киева и Москвы

      В российском городе после обстрела ВСУ нашли кассетные суббоеприпасы «колокольчик»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше