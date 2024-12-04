«Царьград»: раскрыты неизвестные подробности съемок «Собачьего сердца» Бортко

Новые неизвестные подробности съемок фильма «Собачье сердце» режиссера Владимира Бортко раскрыли в публикации «Царьграда».

Отмечается, что скоро исполнится ровно 100 лет с начала происходящего в повести действия — в рукописи Михаила Булгакова ее герой доктор Борменталь в своем дневнике записал дату, когда в квартире-лаборатории профессора Преображенского появился пес Шарик, который скоро станет человеком Шариковым. Это 22 декабря 1924 года.

Рассказывается о двух версиях, как экранизация повести досталась Бортко. По одной, его назначили на киностудии «Ленфильм» в приказном порядке, причем режиссер поначалу отказывался, но, прочтя первоисточник, передумал. По другой, идея превратить «Собачье сердце» в фильм пришла к режиссеру Сергею Микаэляну — он встретил в коридоре студии Бортко и вручил ему журнал с опубликованной повестью. И тем же вечером, прочитав «Собачье сердце», Бортко решил снимать.

Кроме того, названа причина появления в роли Шарикова актера Владимира Толоконникова. Утверждается, что из Ленинграда по стране разошлась просьба прислать снимки «самых уродливых артистов» для этой роли, и администрация Академического театра русской драмы отослала фото Толоконникова из Алма-Аты на «Ленфильм».

Роль Шарика исполнил пес Карай, который, в отличие от героя-бродяги, на самом деле был обученной милицейской служебной собакой, и к моменту съемок участвовал в около 40 задержаний преступников. После «Собачьего сердца» Карай снялся еще в нескольких фильмах.

Кроме того, ради экономии Москву 1920-х годов исполнил Ленинград. Так, улица Боровая стала московской Пречистенкой, дом профессора Преображенского снимался на ленинградской Моховой, а безымянный сквер в Москве, где горничная Зина выгуливала Шарика, снимался на Преображенской площади, у Спасо-Преображенского собора.

Ранее Владимир Бортко рассказал, что не снимает кино больше восьми лет, потому что оказался никому не нужен. 78-летний автор фильма «Собачье сердце» и сериала «Мастер и Маргарита» признался, что готов работать и даже имеет на руках несколько сценариев, однако никто не хочет с ним сотрудничать.

