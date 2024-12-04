Раскрыты подробности дела о госизмене жителя подмосковных Люберец

ТАСС: обвиняемый в госизмене житель Люберец хотел поджечь склад воинской части

Житель подмосковных Люберец Василий Жарков, обвиненный в государственной измене в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ), хотел уничтожить склад местной воинской части. Подробности дела раскрывает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала 2-го Западного окружного военного суда.

По данным агентства, 24-летний мужчина «не видел себя в России». Он заполнил анкету рекрута на официальном сайте запрещенной в РФ организации, чтобы получить инструкцию для дальнейшего обустройства в Европе, и был согласен выполнять любые задания в интересах ВСУ.

В частности, за несколько недель он изучил местность вокруг города Озеры, а также сфотографировал телевизионную мачту связи и подходы к ней. В ночь на 8 ноября он решил сжечь ее, но был остановлен полицейскими. Молодой человек убедил силовиков, что заблудился. Спустя несколько дней он прокрался на территорию одной из местных воинских частей для разведки и уничтожения склада с артиллерийскими боеприпасами. Злоумышленника разоблачил караульный.

Вскоре его задержали полицейские. В телефоне молодого человека силовики обнаружили фотографии с тропами и подходами к воинской части, а сам он попытался сломать телефон при задержании. В его машине и по месту жительства были найдены восемь бутылок с зажигательной смесью и другими компонентами.

Сейчас Жаркову вменяют госизмену в пользу ВСУ, участие в «Легионе "Свобода России"» (признан в России террористической организацией и запрещен) и подготовку диверсий на стратегических объектах в Московской области. Дело рассматривает военный суд.