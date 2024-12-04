Раскрыты самые дешевые зарубежные направления на новогодние праздники

«Островок»: самым дешевым зарубежным направлением на Новый год оказалась Абхазия

Самым дешевым заграничным направлением на новогодние праздники оказалась Абхазия. Такие данные российским туристам раскрыли эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», передают «Известия».

Специалисты отметили, что из числа зарубежных направлений наиболее бюджетные бронирования туристы совершают в гостиницах и апартаментах стран ближнего зарубежья.

В частности, ночь в отеле Абхазии на Новый год обойдется в среднем в 5,8 тысячи рублей, Казахстана — в 5,9 тысячи рублей, Киргизии — в 6,2 тысячи рублей, Узбекистана — в 6,3 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что отдых в санаториях страны во вторую половину зимы позволит сэкономить до 20 процентов стоимости путевки. Так, в Краснодарском крае и Кавминводах есть санатории, путевки в которые будут стоить около 60 тысяч рублей на двоих за 11 дней.