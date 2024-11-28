Россиянам предложили недорогой отдых в санаториях страны после Нового года

«Алеан»: эксперты предложили россиянам недорогой отдых в санаториях страны

Отдых в санаториях страны во вторую половину зимы позволит сэкономить до 20 процентов стоимости путевки. Недорогой оздоровительный отпуск после Нового года предложили россиянам эксперты туроператора «Алеан», сообщает РИА Новости.

Так, в Краснодарском крае и Кавминводах есть санатории, путевки в которые будут стоить около 60 тысяч рублей на двоих за 11 дней. Кисловодские и пятигорские здравницы предлагают отдых от 70 до 76 тысяч рублей, а в Подмосковье стоимость стартует от 62 тысяч рублей.

В Крыму россияне могут найти санатории от 71 тысячи рублей на двоих, а в Башкирии и Карелии — от 80 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что санатории России признаны участниками реестра классифицированных средств размещения, поэтому с 1 января 2025 года их обяжут платить туристический налог по минимальной ставке. По данным специалистов, для гостиниц и других объектов размещения в 2025 году ставка туристического налога установлена в размере одного процента.