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14:00, 28 ноября 2024Путешествия

Россиянам предложили недорогой отдых в санаториях страны после Нового года

«Алеан»: эксперты предложили россиянам недорогой отдых в санаториях страны
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: George Zakharchuk / Globallookpress.com

Отдых в санаториях страны во вторую половину зимы позволит сэкономить до 20 процентов стоимости путевки. Недорогой оздоровительный отпуск после Нового года предложили россиянам эксперты туроператора «Алеан», сообщает РИА Новости.

Так, в Краснодарском крае и Кавминводах есть санатории, путевки в которые будут стоить около 60 тысяч рублей на двоих за 11 дней. Кисловодские и пятигорские здравницы предлагают отдых от 70 до 76 тысяч рублей, а в Подмосковье стоимость стартует от 62 тысяч рублей.

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В Крыму россияне могут найти санатории от 71 тысячи рублей на двоих, а в Башкирии и Карелии — от 80 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что санатории России признаны участниками реестра классифицированных средств размещения, поэтому с 1 января 2025 года их обяжут платить туристический налог по минимальной ставке. По данным специалистов, для гостиниц и других объектов размещения в 2025 году ставка туристического налога установлена в размере одного процента.

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