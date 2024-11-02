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13:12, 2 ноября 2024Путешествия

Санатории России обяжут платить туристический налог

РСТ: санатории России обяжут платить туристический налог с 1 января
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Санатории России признаны участниками реестра классифицированных средств размещения, поэтому с 1 января 2025 года их обяжут платить туристический налог по минимальной ставке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным специалистов, для гостиниц и других объектов размещения в 2025 году ставка туристического налога установлена в размере одного процента, но не менее 100 рублей за день проживания, с последующим увеличением до максимальных пять процентов в 2029 году.

Тем временем отечественные санатории подлежат обложению турналогом по минимальной ставке 100 рублей в день. Вместе с тем, по словам руководителя юридического отдела РСТ Ильи Курского, представители отраслевого союза считают, что они не должны облагаться этим налогом.

Ранее сообщалось, что туристический налог в России не отразится на отдыхающих, поскольку он вводится в отношении гостиничных предприятий.

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