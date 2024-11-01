Оценены последствия введения нового налога в России

АТОР: туристический налог в России не отразится на туристах

Туристический налог в России не отразится на отдыхающих, поскольку он вводится в отношении гостиничных предприятий. Последствия нового сбора для отечественных путешественников оценила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.

«Турист вряд ли его "увидит", потому что этот налог во всех смыслах "неокрашенный"», — добавила эксперт.

Более того, по ее словам, если отели включат расходы на него «в ожидаемое инфляционное повышение цены», то туристы его не заметят.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с «Лентой.ру» высказался об особенностях нового вида налога в регионах. По его словам, сбор сможет вводить любое муниципальное образование в России, даже если оно нетуристское.