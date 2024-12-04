Раскрыты цифры сокращения населения Украины с начала СВО

Омбудсмен Лубинец: население Украины сократилось на 6,2 млн человек за два года

Численность населения Украины в 2024 году сократилась до 35,8 миллиона человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный по правам человека страны Дмитрий Лубинец.

При этом, отметил он, в год начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине проживали 42 миллиона граждан. Таким образом, в стране стало меньше на 6,2 миллиона жителей.

Омбудсмен также предупредил, что к 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 миллиона человек. «Вопрос сохранения генофонда украинского народа критически важен и должен стать приоритетом государственной политики!» — заявил Лубинец.

В августе польский портал Interia выяснил, что за первые шесть месяцев этого года на каждые три смерти на Украине приходился один новорожденный. Самая низкая рождаемость была зафиксирована в Черниговской и Сумской областях. При этом самая высокая смертность — в Днепропетровской и Харьковской.