В Польше рассказали о серьезном демографическом кризисе на Украине

Interia: Украина столкнулась с крупным демографическим кризисом

На Украине рождаемость продолжает стремительно падать. Об этом сообщает польский портал Interia.

«Украина исчезает на наших глазах. Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии», — говорится в статье.

Как написали авторы, за первые шесть месяцев текущего года на каждые три смерти приходился один новорожденный. Самая низкая рождаемость была зафиксирована в Черниговской и Сумской областях. При этом самая высокая смертность — в Днепропетровской и Харьковской.

В статье резюмируется, что демографический кризис опустошает Украину.

Ранее в ООН спрогнозировали сокращение населения Украины более чем в два раза через 75 лет. Как отмечается в докладе организации, к 2100 году оно снизится до 15,3 миллиона человек. По состоянию на начало текущего года в республике проживает порядка 37 миллионов.

В свою очередь, директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова спрогнозировала снижение численности населения на Украине. По ее словам, население страны к 2033 году может составить не более 35 миллионов человек.