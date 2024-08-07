В Польше рассказали о серьезном демографическом кризисе на Украине

На Украине рождаемость продолжает стремительно падать. Об этом сообщает польский портал Interia.
«Украина исчезает на наших глазах. Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии», — говорится в статье.
Как написали авторы, за первые шесть месяцев текущего года на каждые три смерти приходился один новорожденный. Самая низкая рождаемость была зафиксирована в Черниговской и Сумской областях. При этом самая высокая смертность — в Днепропетровской и Харьковской.
В статье резюмируется, что демографический кризис опустошает Украину.
Ранее в ООН спрогнозировали сокращение населения Украины более чем в два раза через 75 лет. Как отмечается в докладе организации, к 2100 году оно снизится до 15,3 миллиона человек. По состоянию на начало текущего года в республике проживает порядка 37 миллионов.
В свою очередь, директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова спрогнозировала снижение численности населения на Украине. По ее словам, население страны к 2033 году может составить не более 35 миллионов человек.