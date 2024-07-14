В ООН спрогнозировали сокращение населения Украины более чем в два раза через 75 лет

В ООН спрогнозировали сокращение населения Украины до 15,3 млн к 2100 году

В ООН спрогнозировали сокращение населения Украины более чем в два раза через 75 лет. Как отмечается в докладе организации «Перспективы мирового населения 2024 года», к 2100 году оно снизится до 15,3 миллиона человек, по состоянию на начало текущего года в республике проживает порядка 37 миллионов.

При этом численность населения планеты достигнет максимума за XXI век к 2084 году и составит 10,3 миллиарда, к концу столетия прогнозируется снижение до 10,2 миллиарда, отмечают в ООН.

Всемирная организация также считает, что средняя продолжительность жизни к 2100 году составит 81,7 года.

Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова спрогнозировала снижение численности населения на Украине. По ее словам, население страны к 2033 году может составить не более 35 миллионов человек.