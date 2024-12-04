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02:01, 4 декабря 2024Забота о себе

Разлюбившей мужа и страшащейся думать о разводе женщине дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: senivpetro / Freepik

Женщина, которая прожила 20 лет в браке, задалась вопросом, хочет ли оставаться со своим мужем, и обратилась за советом к психотерапевту и специалистке по разводам Джоанне Харрисон. Историю женщины и ответ Харрисон опубликовало издание The Guardian.

По словам женщины, ей уже почти 50 лет, в семье растут двое детей-подростков, но мужа она больше не любит. «На первый взгляд, мы как родители хорошо сотрудничаем и большую часть времени ладим. Но на протяжении многих лет мы ведем ожесточенные споры, в них сказаны вещи, из-за которых я потеряла к нему любовь. Насилия не было, только самооправдания и критика, а также мое глубокое ощущение, что я живу не так, как нужно. Я чувствую себя подавленно, зажато, не собой», — написала она.

Автор письма добавила, что муж не поддерживает ее попытки поговорить об отношениях всерьез или сходить к семейному психотерапевту. Через несколько лет дети уедут из дома, но женщина уверена, что и тогда не найдет в себе сил на расставание — по ее мнению, ее наверняка осудят родные и близкие. «Пять лет назад я не хотела жить с ним, и все же я здесь. Меня разочаровывает собственная пассивность, но как я могу двигаться вперед и жить той жизнью, которой хочу, не причиняя огромной боли всем, кого я люблю?» — задалась вопросом она.

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Харрисон предложила женщине поразмышлять, почему попытки заняться собственным благополучием заставляют ее так много размышлять об ущемлении чувств других. Она отметила, что для многих развод действительно является табу, однако несчастливый брак — это плохой пример для детей. Развод или раздельное проживание учат детей тому, что необязательно оставаться в нежелательных ситуациях, добавила специалистка.

Расставаясь, нормально беспокоиться о том, что подумают люди. Но вам, возможно, придется смириться с тем, что у людей будут на ваше решение разные реакции. Если вы станете счастливее, будет ли это иметь значение?

Джоанна Харрисонпсихотерапевт

Ранее психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет 50-летнему мужчине, пожаловавшемуся на то, что его жена ненавидит сексуальные прелюдии. Из-за отсутствия предварительных ласк он не может достаточно возбудиться и достичь эрекции.

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