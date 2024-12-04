Разлюбившей мужа и страшащейся думать о разводе женщине дали совет

Женщина, которая прожила 20 лет в браке, задалась вопросом, хочет ли оставаться со своим мужем, и обратилась за советом к психотерапевту и специалистке по разводам Джоанне Харрисон. Историю женщины и ответ Харрисон опубликовало издание The Guardian.

По словам женщины, ей уже почти 50 лет, в семье растут двое детей-подростков, но мужа она больше не любит. «На первый взгляд, мы как родители хорошо сотрудничаем и большую часть времени ладим. Но на протяжении многих лет мы ведем ожесточенные споры, в них сказаны вещи, из-за которых я потеряла к нему любовь. Насилия не было, только самооправдания и критика, а также мое глубокое ощущение, что я живу не так, как нужно. Я чувствую себя подавленно, зажато, не собой», — написала она.

Автор письма добавила, что муж не поддерживает ее попытки поговорить об отношениях всерьез или сходить к семейному психотерапевту. Через несколько лет дети уедут из дома, но женщина уверена, что и тогда не найдет в себе сил на расставание — по ее мнению, ее наверняка осудят родные и близкие. «Пять лет назад я не хотела жить с ним, и все же я здесь. Меня разочаровывает собственная пассивность, но как я могу двигаться вперед и жить той жизнью, которой хочу, не причиняя огромной боли всем, кого я люблю?» — задалась вопросом она.

Харрисон предложила женщине поразмышлять, почему попытки заняться собственным благополучием заставляют ее так много размышлять об ущемлении чувств других. Она отметила, что для многих развод действительно является табу, однако несчастливый брак — это плохой пример для детей. Развод или раздельное проживание учат детей тому, что необязательно оставаться в нежелательных ситуациях, добавила специалистка.

Расставаясь, нормально беспокоиться о том, что подумают люди. Но вам, возможно, придется смириться с тем, что у людей будут на ваше решение разные реакции. Если вы станете счастливее, будет ли это иметь значение? Джоанна Харрисон психотерапевт

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