Ребенок из российского города провалился под лед по пути в школу и попал на видео

В Благовещенске ребенок провалился под лед по пути в школу и пробыл в воде час

В Благовещенске ребенок провалился под лед по пути в школу. Инцидент в российском городе попал на видео, которое публикует Telegram-канал Amur Mash.

Мальчик провел в яме с холодной водой в районе Тайвань почти час. Затем его заметили прохожие и помогли выбраться. В связи с произошедшим местная прокуратура начала проверку администрации города на халатность.

Ранее в Иркутской области автомобиль с людьми провалился под лед водохранилища. Водитель и пассажир не смогли спастись. Уточняется, что находившиеся в автомобиле люди проигнорировали запрещающие знаки.