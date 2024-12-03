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13:51, 3 декабря 2024Россия

В российском регионе машина с людьми провалилась под лед

В Иркутской области машина с людьми провалилась под лед, два человека не выжили
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

В Иркутской области автомобиль с людьми провалился под лед водохранилища. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«В Иркутской области автомобиль провалился под лед в 50 метрах от берега Братского водохранилища. Водитель и пассажир не смогли спастись», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что находившиеся в автомобиле люди проигнорировали запрещающие знаки. Водителя и пассажира в возрасте 73 и 53 года без признаков жизни достали из воды местные жители.

Ранее в Лужском районе Ленинградской области автомобиль с людьми провалился под лед. Водителя автомобиля спасти не удалось.

ЖЗЛ
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