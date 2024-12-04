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10:23, 4 декабря 2024Бывший СССР

Рогов рассказал подробности о сдаче в плен президентской бригады ВСУ

Рогов заявил о семи бойцах президентской бригады ВСУ, сдавшихся в плен в ДНР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минимум семь бойцов президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в районе Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Они своим поступком подсказывают [главе Украины Владимиру] Зеленскому, как и ему следует поступить», — отметил политик.

Рогов добавил, что оперативная информация о взятии в плен бойцов из президентской бригады ВСУ поступила от российских военных. По его словам, это первая массовая сдача в плен солдат из данного подразделения украинской армии.

4 декабря стало известно, что бойцы президентской бригады ВСУ сдались в плен в ДНР, когда на их позиции выступили российские военные. В настоящее время они находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

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