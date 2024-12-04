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10:49, 4 декабря 2024Россия

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с неизвестным вирусом в Конго

Роспотребнадзор: служба следит за информацией о неизвестном вирусе в Конго
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Brent Stirton / Reportage / GEO magazine / Getty Images

Роспотребнадзор следит за информацией о неизвестном вирусе в Конго, а в России существует система контроля за прибывающими в страну пассажирами из стран с неблагоприятной эпидемилогической обстановкой. Так ситуацию с вирусом прокомментировали «Ленте.ру» представители службы.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в учреждениях службы создана лабораторная база, кроме того, имеются штаты подготовленных специалистов — это позволит оперативно принимать меры в случае подозрений на выявление заболевания.

«Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — подытожили в службе.

Ранее стало известно, что в провинции Кванго в Демократической Республике Конго жертвами неизвестного вируса с похожими на ковид симптомами стали более 140 человек.

Пациенты жаловались на высокую температуру и сильную головную боль, врачи не успевали поставить диагноз и начать лечение. В провинцию уже направили бригады медиков, чтобы выяснить, как лечить заболевших и откуда взялась эта инфекция.

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