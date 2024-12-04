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05:46, 4 декабря 2024Бывший СССР

Россия и Белоруссия пересмотрели подходы к применению ядерного оружия

МИД Белоруссии: подходы к ядерному оружию изменились из-за новых технологий
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия и Белоруссия приняли решение внести корректировки и пересмотреть подходы к применению ядерного оружия из-за новых технологий. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы белорусского МИД Игорь Назарук.

«Решение о размещении на территории Беларуси [российского] тактического ядерного оружия – факт. Степень взаимной безопасности наших государств повышается. Подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке», — сказал замминистра.

Он отметил, что Москва и Минск видят использование новейших технологий в сфере вооружений, что, по его словам, «не могло не повлиять на корректировку».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал позицию по новой ядерной доктрине РФ. «Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного [ядерного] конфликта», — обозначил он.

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