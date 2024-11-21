В Кремле дали пояснения по новой ядерной доктрине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал позицию по новой ядерной доктрине. По его словам, Россия не намерена допустить ядерный конфликт, передает ТАСС.
«Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного [ядерного] конфликта», — обозначил Песков.
Пресс-секретарь российского президента также добавил, что Москва рассчитывает на ответственность Запада в ядерном сдерживании.
«Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями», — заключил Песков.