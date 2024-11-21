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12:14, 21 ноября 2024Россия

В Кремле дали пояснения по новой ядерной доктрине

Песков высказал позицию России по новой ядерной доктрине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал позицию по новой ядерной доктрине. По его словам, Россия не намерена допустить ядерный конфликт, передает ТАСС.

«Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного [ядерного] конфликта», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь российского президента также добавил, что Москва рассчитывает на ответственность Запада в ядерном сдерживании.

«Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями», — заключил Песков.

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