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16:14, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о подделывающих известные сайты мошенниках

МВД предупредило о спуфинге, это новый вид мошенничества
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиян предупредили о мошенниках, занимающихся подделкой известных сайтов и номеров телефонов. Об этом передает МВД России в Telegram-канале «МВД Медиа».

Сообщается, что злоумышленники используют схему, известную как спуфинг. В рамках этой схемы создаются сайты, замаскированные под официальные ресурсы, с помощью которых крадут личные данные россиян.

Кроме того, мошенники подделывают номера телефонов и рассылают вредоносные файлы, замаскированные под рабочие. Если жертва откроет этот файл, то на ее устройство будет установлена вредоносная программа.

В МВД призвали проверять адреса отправителей сообщений, внимательно относиться к почтовым вложениям и быть осмотрительнее к телефонным звонкам. Также в ведомстве подчеркнули, что не следует разглашать личные данные в сети, чтобы не стать жертвой обмана.

Ранее россиянам сообщили о новом способе мошенничества в WhatsApp. Отмечалось, что злоумышленники вшивают в GIF-картинки фишинговые ссылки или вредоносные коды.

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