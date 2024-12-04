Россиян предупредили о новом способе мошенничества в WhatsApp

Эксперт Липов: мошенники вшивают в гифки вредоносный код или фишинговую ссылку

Директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов предупредил россиян о новом способе мошенничества в мессенджере WhatsApp с использованием гиф-изображений. Его комментарий передает RT.

«Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp. На этот раз они используют гифки, которые на первый взгляд кажутся безобидными и даже приятными», — рассказал эксперт. По его словам, аферисты вшивают в изображения вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт, при помощи которых крадут личные данные жертвы.

Анимированные картинки, или гифки, как отметил специалист, часто используются в мессенджерах для поздравлений. «Поэтому пользователи, как правило, не подозревают об опасности и открывают такие сообщения без задней мысли», — добавил Липов.

Эксперт посоветовал не открывать гифки и ссылки от незнакомых контактов. «Даже если сообщение пришло от знакомого, но выглядит подозрительно, лучше уточнить у отправителя его подлинность», — подчеркнул он. Специалист также рекомендовал установить надежное антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять его и следить за обновлениями безопасности устройства и приложений.

Ранее эксперт Алла Храпунова рассказала, что мошенники придумали новую схему обмана в Telegram. Они начали отправлять пользователям снимки и утверждать, что их собеседники на них изображены.