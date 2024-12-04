Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:50, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в WhatsApp

Эксперт Липов: мошенники вшивают в гифки вредоносный код или фишинговую ссылку
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов предупредил россиян о новом способе мошенничества в мессенджере WhatsApp с использованием гиф-изображений. Его комментарий передает RT.

«Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp. На этот раз они используют гифки, которые на первый взгляд кажутся безобидными и даже приятными», — рассказал эксперт. По его словам, аферисты вшивают в изображения вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт, при помощи которых крадут личные данные жертвы.

Материалы по теме:
Персональные данные — новая нефть. За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Персональные данные — новая нефть.За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Реклама
20 декабря 2023
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей. Как это устроено и можно ли защитить себя?
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей.Как это устроено и можно ли защитить себя?
14 декабря 2023

Анимированные картинки, или гифки, как отметил специалист, часто используются в мессенджерах для поздравлений. «Поэтому пользователи, как правило, не подозревают об опасности и открывают такие сообщения без задней мысли», — добавил Липов.

Эксперт посоветовал не открывать гифки и ссылки от незнакомых контактов. «Даже если сообщение пришло от знакомого, но выглядит подозрительно, лучше уточнить у отправителя его подлинность», — подчеркнул он. Специалист также рекомендовал установить надежное антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять его и следить за обновлениями безопасности устройства и приложений.

Ранее эксперт Алла Храпунова рассказала, что мошенники придумали новую схему обмана в Telegram. Они начали отправлять пользователям снимки и утверждать, что их собеседники на них изображены.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта

      Дочь Алсу обратилась к отцу в соцсетях

      Потолок рухнул на четырехмесячного ребенка в российском городе

      Звезда Comedy Club назвал Таиланд «адом во всем» и посочувствовал эмигрантам из России

      Россиян предупредили о риске схода лавин на двух горнолыжных курортах страны

      Первая ракетка мира рассказал о влиянии Медведева на его карьеру

      Жители российского города пострадали при атаке ВСУ с воздуха

      Меркель оценила извинения Путина после эпизода с лабрадором Кони в 2007 году

      Россиянина осудили за кражу криптовалюты со счетов знакомого

      Россиян предупредили об опасности вейпов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше