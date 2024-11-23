Россиянам рассказали о новом способе мошенничества в Telegram

Эксперт Храпунова: мошенники рассылают россиянам вредоносные файлы в Telegram

Злоумышленники для получения доступа к данным жертвы стали отправлять пользователям Telegram сообщения с вопросом «Это ты на фото?». Мошенники к данному сообщению прикрепляют файл с вредоносной программой, рассказала эксперт Алла Храпунова, пишет РИА Новости.

«Недавно начали поступать сигналы о том, что пользователям Telegram поступают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: "Это ты на фото?". Но само фото не видно, сообщение выглядит как файл, имеет расширение АРК», — пояснила она.

При скачивании файла владелец гаджета устанавливает вредоносную программу. Далее мошенники получают доступ к данным, в том числе в приложениях онлайн-банков, добавила эксперт. Храпунова посоветовала россиянам установить на своих устройствах антивирус, запрет на автоматическую загрузку программ, файлов и фото. Также эксперт призвала не доверять сообщениям, полученным от неизвестных контактов.

Ранее эксперты рассказали, что киберпреступники начали распространять фишинговые ссылки в групповых чатах в Telegram, куда они добавляют потенциальных жертв. Ссылка из чата ведет на фишинговый ресурс, а сам чат создается и модерируется автоматически.

На днях стало известно, что большинство россиян (40 процентов) никогда не меняло пароли с момента первоначальной настройки своего профиля. При этом 30 процентов, согласно результатам опроса, заявили, что меняют коды только после уведомлений о том, что их данные найдены в утечках.