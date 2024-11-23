Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:27, 23 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о новом способе мошенничества в Telegram

Эксперт Храпунова: мошенники рассылают россиянам вредоносные файлы в Telegram
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники для получения доступа к данным жертвы стали отправлять пользователям Telegram сообщения с вопросом «Это ты на фото?». Мошенники к данному сообщению прикрепляют файл с вредоносной программой, рассказала эксперт Алла Храпунова, пишет РИА Новости.

«Недавно начали поступать сигналы о том, что пользователям Telegram поступают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: "Это ты на фото?". Но само фото не видно, сообщение выглядит как файл, имеет расширение АРК», — пояснила она.

При скачивании файла владелец гаджета устанавливает вредоносную программу. Далее мошенники получают доступ к данным, в том числе в приложениях онлайн-банков, добавила эксперт. Храпунова посоветовала россиянам установить на своих устройствах антивирус, запрет на автоматическую загрузку программ, файлов и фото. Также эксперт призвала не доверять сообщениям, полученным от неизвестных контактов.

Ранее эксперты рассказали, что киберпреступники начали распространять фишинговые ссылки в групповых чатах в Telegram, куда они добавляют потенциальных жертв. Ссылка из чата ведет на фишинговый ресурс, а сам чат создается и модерируется автоматически.

На днях стало известно, что большинство россиян (40 процентов) никогда не меняло пароли с момента первоначальной настройки своего профиля. При этом 30 процентов, согласно результатам опроса, заявили, что меняют коды только после уведомлений о том, что их данные найдены в утечках.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер просивший Путина о гражданстве России экс-офицер США Скотт Беннетт. Симоньян допустила, что его могли убить

      Дюжина солдат ВСУ сдалась в плен близ Великой Новоселки

      В России стало меньше немецкого пива

      Песков рассказал о количестве подписывающих контракты с Минобороны

      В России оценили значение взятия Часова Яра для продвижения СВО

      Над Крымом уничтожили украинский БПЛА

      Украинский пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к бойцам

      «Орешник» назвали доказательством неэффективности санкций против ВПК России

      Бойцы ВДВ устроили засаду и разгромили подразделения ВСУ в Курской области

      В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше