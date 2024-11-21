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09:00, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

Россияне рассказали о нежелании менять пароли в соцсетях из-за мошенников

ОК: 40 % пользователей соцсетей никогда не меняло пароли в личных профилях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Большинство россиян (40 процентов) никогда не меняло пароли с момента первоначальной настройки своего профиля. В соцсети «Одноклассники» (ОК) провели исследование, касающееся защиты личных данных, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Утверждается, что 40 процентов пользователей никогда не считали необходимостью менять пароли. При этом 30 процентов заявили, что меняют коды только после уведомлений о том, что их данные найдены в утечках. «22 процента меняют пароль каждые 3-6 месяцев, и лишь 8 процентов делают это ежемесячно», — сказано в сообщении.

В ОК также спросили про двухфакторную атентификацию. В итоге оказалось, что 31 процент людей настраивает ее либо везде, либо для некоторых площадках. Наиболее распространены одноразовые SMS-коды (27 процентов) и звонки для сброса (5 процентов). В то же время каждый четвертый россиянин (24 процента) знает о данном методе защиты, но не применяет его.

Почти половина опрошенных (43 процента) согласна с тем, что, не настраивая «двухфакторку», они делают свой профиль более уязвимым для мошенников и утечки данных. Тем не менее, как уточняется, сейчас 37 процентов россиян оценивают уровень безопасности своих профилей как «средний», а 14 процентов — как «высокий».

В целом, как указали в ОК, при создании паролей пользователи учитывают такие критерии, как легкость запоминания (30 процентов), сложность пароля, включая цифры и символы (23 процента), а также использование паролей для каждого профиля (17 процентов). Также сообщается, что более 35 процентов не знают о возможностях менеджеров паролей, а 26 процентов не видят необходимости в них. Только 8 процентов россиян заявили, что постоянно прибегают к инструменту подобного плана.

Ранее россиянам также рассказали о подозрительных рассылках в Telegram — мошенники стали похищать личные данные в мессенджере и сами профили с помощью фишинговой ссылки, замаскированной под подарок с подпиской. Помимо этого, телефонные мошенники начали звонить россиянам от лица мессенджера WhatsApp.

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