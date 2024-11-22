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12:42, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенников в популярном мессенджере

IT-эксперт Вураско: мошенники распространяют фишинговые ссылки в чатах Telegram
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Киберпреступники начали распространять фишинговые ссылки в групповых чатах в Telegram, куда они добавляют потенциальных жертв. О новой схеме мошенников в популярном мессенджере в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско.

«Мошенники с лета 2024 года начали активно создавать чаты для угона аккаунтов в Telegram. Примечательно, что в рамках этой схемы автоматизировано все, что только возможно. Потенциальных жертв добавляют в чат, в котором предлагают проголосовать за знакомого человека, аккаунт которого уже взломан. Ссылка из чата ведет на фишинговый ресурс, а сам чат создается и модерируется автоматически», — сказал IT-эксперт.

Он добавил, что в чате поддерживается иллюзия активности за счет многочисленных ботов: они пишут о том, что уже приняли участие в голосовании и призывают потенциальную жертву сделать то же самое. Если же человек что-то заподозрит и усомнится в безопасности ссылки, его моментально заблокируют, а его сообщения удалят.

«Подобный механизм был обкатан на мошеннической схеме, в ходе которой жертве было необходимо ставить оценки товарам на маркетплейсах, а потом и выкупать товар. Жертву точно так же добавляли в групповой чат в мессенджере, большая часть остальных участников которого были ботами, имитирующими успешный успех», — напомнил Вураско.

Ранее россиянам объяснили, почему мошенникам удается обманывать людей. В Сбере предупредили, что для этого злоумышленники используют гибридные методы обмана: вместе с оказанием психологического воздействия на жертву они прибегают к цифровым технологиям.

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