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10:51, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об использующих гибридные методы обмана мошенниках

Сбер: мошенники воздействуют на людей гибридным способом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам объяснили, почему мошенникам удается обманывать людей. В Сбере предупредили, что для этого злоумышленники используют гибридные методы обмана, передает РИА Новости.

«Сила мошенников в том, что они первыми полностью овладевают сознанием жертвы, входят в полное доверие, используя методы социальной инженерии. Сейчас эта история все более усложняется, фактически превращаясь в "кибермистификацию"», — заявил директор департамента противодействия мошенничеству Сергей Велигодский.

Он объяснил, что злоумышленники используют гибридные способы обмана россиян. Так, по его словам, вместе с оказанием психологического воздействия на жертву они прибегают к цифровым технологиям. Например, напомнил Велигодский, мошенники обманывают россиян с помощью дипфейков или манипуляций с цифровыми платформами, в частности с мессенджерами.

В Сбере подчеркнули, что компаниям следует создавать эффективные технологии защиты от злоумышленников.

Ранее россиян предупредили о подозрительных рассылках в мессенджере Telegram. Сообщается, что мошенники рассылают пользователям фишинговую ссылку под видом подарочной премиум-подписки.

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