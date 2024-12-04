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15:06, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о подделывающих известные сайты мошенниках

МВД предупредило о мошенниках, использующих схему «спуфинг»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thx4Stock team / Shutterstock / Fotodom  

Россиян предупредили о мошенниках, подделывающих известные сайты и номера телефонов. Об этом сообщает МВД России в Telegram-канале «МВД Медиа».

Сообщается, что злоумышленники используют схему, известную как «спуфинг». В рамках этой схемы они создают сайты, замаскированные под официальные ресурсы, с помощью которого они могут украсть личные данные россиян.

Кроме того, мошенники подделывают номера телефонов и рассылают вредоносные файлы. В последнем случае документ маскируется под рабочий. Если жертва откроет этот файл, то на ее устройство будет установлена вредоносная программа.

В МВД порекомендовали проверять адреса отправителей сообщений, внимательно относиться к почтовым вложениям, а также быть осмотрительнее к телефонным звонкам. Также в ведомстве подчеркнули, что не следует разглашать личные данные в сети, чтобы не стать жертвой обмана.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества в WhatsApp. Отмечалось, что злоумышленники вшивают в GIF-картинки фишинговые ссылки или вредоносные коды.

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