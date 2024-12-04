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14:31, 4 декабря 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности вейпов

Пульмонолог Авдеев: курение вейпов может привести к развитию ХОБЛ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Доказано, что курение как электронных, так и обычных сигарет ведет к развитию хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России, академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра по профилю «Пульмонология» Сергей Авдеев. Об опасности простых сигарет и вейпов он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, в странах с высоким уровнем дохода около 70 процентов случаев ХОБЛ связано с курением. При этом, как подчеркнул доктор, эта болезнь является третьей по частоте причиной смертности в мире.

«Табачный дым, как и пар от вейпов, содержит никотин, который повреждает слизистую оболочку дыхательных путей. Смолы от сигарет оседают в легких и вызывают хроническое воспаление. Похожие процессы наблюдаются и при курении вейпов — в бронхах остаются масла и формальдегид, но в большем объеме, так как количество затяжек при их использовании не ограничено», — сказал пульмонолог.

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Врач отметил, что для того, чтобы оценить, какой вред наносят электронные сигареты, необходимо еще как минимум пять лет наблюдений за теми, кто курит их регулярно.

Ранее пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анна Петухова предупредила о неочевидных осложнениях ОРВИ. По словам доктора, несвоевременное лечение простуды может привести к серьезным осложнениям — бронхиту и пневмонии.

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