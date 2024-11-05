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11:25, 5 ноября 2024Забота о себе

Врач предупредила о неочевидных осложнениях ОРВИ

Пульмонолог Петухова предупредила, что при ОРВИ может обостриться астма
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

ОРВИ может вызвать серьезные осложнения, предупредила пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анна Петухова. О неочевидных последствиях этого заболевания она рассказала «Ленте.ру».

По словам доктора, несвоевременное лечение ОРВИ может привести к серьезным осложнениям — бронхиту и пневмонии. Особому риску во время сезона ОРВИ подвергаются люди с бронхиальной астмой, добавила она.

«В 90 процентах случаев вирусная инфекция у больного астмой вызывает ее обострение. То есть астматики болеют ОРВИ чаще, дольше и тяжелее. Поэтому, если вы заболели ОРВИ и начали замечать у себя симптомы астмы — свистящее дыхание, чувство удушья, сухой кашель и одышку, то незамедлительно обратитесь к врачу», — призвала пульмонолог.

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Доктор объяснила, что нередко во время простуды люди с астмой начинают чаще использовать быстродействующие бронхорасширяющие препараты. Однако частое использование таких бронхолитиков повышает риски смертности, а также неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Петухова напомнила, что лечение должен назначать врач, а обязанность пациента — строго следовать ему.

В период активности респираторных инфекций доктор призвала регулярно мыть руки, носить маски в общественных местах, избегать контактов с больными людьми и вакцинироваться.

Ранее спортивный врач Викрам Мерти развеял мифы об ОРВИ. Одними из главных мифов Мерти назвал утверждения, что иммунитет можно повысить и прививки от гриппа неэффективны.

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