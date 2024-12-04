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11:25, 4 декабря 2024Путешествия

Россиянам предложили топ-5 нестандартных идей для новогодних путешествий

Российским туристам предложили посетить Марий Эл на новогодних праздниках
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российским туристам предложили топ-5 нестандартных идей для новогодних путешествий по стране. Варианты поездок подготовили эксперты туроператора «Алеан», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, первой в списке значится республика Марий Эл. В марийском селе Кукнур можно посетить резиденцию местных Деда Мороза и Снегурочки — Йушту Кугаза и Лумударь. Также туристов ждет знакомство с праздником Шорыкйол (в переводе с марийского — «овечья нога»), который отмечается в один день с православным Рождеством.

Экскурсионный тур на новогодние каникулы по Йошкар-Оле — столице Марий Эл — стоит от 52 тысяч рублей на двоих на два дня. Проживание в гостинице обойдется от 9,4 тысячи рублей на двоих без питания на два дня и одну ночь.

Также эксперты предложили туристам поездку в Северную Осетию, где в Куртатинском ущелье можно увидеть старинные села, исторические крепости и праздничную елку. Кроме того, отдыхающие смогут покататься на лыжах или сноуборде на курорте Цей или расслабиться в горячих термальных источниках села Бирагзанг.

Поездка туда в праздники будет стоить 54,6 тысячи рублей на двоих на пять дней. А проживание в гостинице Владикавказа обойдется от 25,2 тысячи рублей на двоих без питания на пять дней и четыре ночи.

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Еще одним необычным направлением для путешествия в Новый год стало село Абалак в Тюменской области. Там россияне смогут встретить Новый год в остроге времен покорения Сибири Ермаком. Проживание в таком месте будет стоить от 42 тысяч рублей на двоих с завтраками на четыре дня и три ночи.

В Твери и Тверской области туристы получат возможность посетить необычные музеи и увидеть местного Деда Мороза — Луми Тайкури. Стоимость экскурсионного тура на три дня на двоих — 48,2 тысячи рублей. Также специалисты предложили провести праздники в железнодорожном круизе по Русскому Северу. Маршрут включает остановки в трех городах: Сортавале, Архангельске и Великом Устюге. А стоимость такого пятидневного удовольствия — 68,1 тысячи рублей на одного.

Ранее стало известно, что отдых в санаториях страны во вторую половину зимы позволит сэкономить до 20 процентов стоимости путевки. Так, в Краснодарском крае и Кавминводах есть санатории, путевки в которые будут стоить около 60 тысяч рублей на двоих за 11 дней.

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