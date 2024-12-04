Россиянам рассказали о возможности бесплатно поставить пожарную сигнализацию

МЧС: бесплатно поставить пожарный извещатель могут многодетные и малоимущие

Бесплатно установить пожарный извещатель могут многодетные и малоимущие семьи. О такой возможности рассказал россиянам директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко, пишет РИА Новости.

«В частности, для нуждающихся в дополнительной социальной поддержке семей такие извещатели устанавливаются бесплатно», — подчеркнул представитель ведомства. Охотенко напомнил, что программа по оборудованию жилья льготных категорий граждан пожарными сигнализациями действует в регионах страны с 2018 года. Уже удалось установить около 1,6 миллиона таких приборов.

Ежегодно благодаря этому оборудованию удается спасти 750 человек, половина их них — дети. В МЧС также объяснили, как работают извещатели. Они реагируют на дым в помещении и издают громкий звук, способный разбудить спящего человека. Охотенко подчеркнул, что именно дым опаснее всего при пожаре — всего нескольких вдохов продуктов горения могут парализовать человека.

Ранее россиян проинструктировали на случай затопления квартиры. Если жилье залили соседи, стоит провести досудебную экспертизу. Стоимость исследования составит от 40 до 50 тысяч рублей, но все расходы, как правило, возмещаются по решению суда.