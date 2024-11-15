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20:32, 15 ноября 2024Экономика

Россиян проинструктировали на случай затопления квартиры

Эксперт Кудашов: при заливе квартиры стоит провести досудебную экспертизу
Виктория Клабукова

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Если вашу квартиру залили соседи, стоит провести досудебную экспертизу. Порядок действий на случай затопления «Московскому комсомольцу» разъяснил судебный эксперт, руководитель некоммерческой организации АНО «Стандарт Эксперт» Иван Кудашов.

Стоимость исследования составит от 40 до 50 тысяч рублей, но все расходы, как правило, возмещаются по решению суда. Собеседник газеты советует заказывать у строителя, а не оценщика. Несмотря на то что у последнего она обходится дешевле, есть вероятность, что суд не примет результаты такого исследования. Кроме того, если в заключении не будет прописано предупреждение об уголовной ответственности, такой документ также не примут в суде. В такой ситуации Кудашов рекомендует сделать нотариальную экспертизу.

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Судебная экспертиза проводится уже в ходе рассмотрения дела. На нее придется потратить не больше 80 тысяч рублей, оплата возлагается на того, кто просил провести исследование. Суд оставляет за собой право выбрать, какие вопросы будут учитываться при экспертизе и какое учреждение его организует. Продлится оно от двух до трех недель. Если за то время, пока принималось решение о необходимости судебной экспертизы, собственники уже отремонтировали поврежденную квартиру, решение будут выносить на основе досудебного заключения. Услуги оценщика понадобятся, если помимо жилплощади пострадали мебель, техника и другое имущество. Подобная экспертиза с двумя специалистами будет называться комплексной.

Затопление, как ранее выяснили эксперты, является самым распространенным страховым случаем среди собственников квартир. Вторую и третью строчку рейтинга занимают пожар и ограбление. Риски меняются в зависимости от типа жилья: частные дома чаще сталкиваются с возгораниями из-за печного отопления, а многоэтажные — из-за петарды или залетевшего окурка.

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