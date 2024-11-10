Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:45, 10 ноября 2024Экономика

Названы главные угрозы для квартир россиян

«Росгосстрах»: затопление остается самой частой угрозой для квартиры
Виктория Клабукова

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Затопление остается самым распространенным страховым случаем среди собственников квартир. Главные угрозы при владении недвижимостью «Газете.Ru» назвали в компании «Росгосстрах».

По статистике последнего года, самым актуальным риском является залив квартиры — эта причина была указана в 90 процентах (или 5,3 тысячи) заявлений, поданных на страховую выплату. Причем жидкость может быть разной: речь идет не только об открытом кране, засоре, коммунальной аварии или тушении пожара, но и о затоплении жидким бетоном во время ремонта у соседей.

Материалы по теме:
Полный финиш Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Полный финишСколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
21 апреля 2019
«Слухи здесь распространяются быстро» Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России
«Слухи здесь распространяются быстро»Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России
21 января 2021

Вторую и третью строчку рейтинга фирмы занимают пожар и ограбление. Риски меняются и в зависимости от типа жилья. Частные дома чаще подвергаются проблемам с печным отоплением или электрооборудованием, а многоэтажные — возгораниям из-за петарды или залетевшего от соседей окурка. Согласно результатам исследования, чаще всего в компанию обращаются пострадавшие хозяева из столичного региона, а также Татарстана и Башкирии.

Ранее россиян предостерегли от проживания в маленькой квартире. По словам психолога, живущие в малометражке семьи чаще ссорятся, вне зависимости от наличия детей. Дефицит личного пространства провоцирует вспышки агрессии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане

      Будущее ставок по ипотеке спрогнозировали

      В Белом доме признали отсутствие влияния санкций на проведение Россией СВО

      Подростки осквернили Вечный огонь в Казани

      «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» в РПЛ

      МИД Молдавии заявил о падении на территории страны российских БПЛА

      Американский миллиардер охарактеризовал верящих в демократию на Украине людей

      Названы главные угрозы для квартир россиян

      Россиянка задушила пенсионерку в больничной палате

      Украина получит 6 миллиардов долларов до инаугурации Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше