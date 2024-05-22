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13:03, 22 мая 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности жизни в маленькой квартире

Психолог Александрова: живущая в маленькой квартире семья может чаще ссориться

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Семья, живущая в маленькой квартире, может чаще ссориться. Об опасности небольшого жилья рассказала психолог Евгения Александрова, пишет газета «Аргументы и факты».

Это касается как пар с детьми, так и без. Из-за недостатка места у членов семьи могут возникать вспышки агрессии. По словам эксперта, у всех обитателей жилья должен быть «свой уголок», без которого появляется чувство подавленности, раздражения и повышенной тревожности. Недостаток места усиливает ощущение вторжения в личное пространство.

Жизнь в тесной квартире также ограничивает возможности для самовыражения и реализации интересов. Очень важно, чтобы у детей было место для игр, учебы и хобби, а у взрослых — для работы и отдыха.

Если возможности улучшить жилищные условия нет, Александрова рекомендует обращать больше внимания на качество совместного досуга. Конфликты сократятся, если члены семьи узнают друг друга лучше и научатся взаимодействовать.

«Также полезно проводить досуг вне дома — как по отдельности, так и вместе с семьей в рамках ваших семейных традиций. И, конечно, всегда рекомендую уважительно относиться к границам и личному пространству каждого члена семьи», — заключила психолог.

Ранее стало известно, что четверть однокомнатных квартир и студий в России оказалась меньше нормативов в 28 квадратных метров.

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      Александра Качан
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