В Чехии мотогонщик врезался в толпу зрителей

Из-за аварии на мотогонках в Чехии пострадали пять зрителей

В Чехии мотогонщик врезался в толпу зрителей, пострадали пять человек. Об этом пишет РИА Новости.

«Во время традиционных соревнований исторических мотоциклов, которые проходят на улицах города Йичин, один из гонщиков не справился с управлением и врезался на мотоцикле в толпу зрителей», — сказала представитель полиции Ива Кормошова.

Из пяти пострадавших двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Организаторы от комментариев отказались.

Ранее болельщик получил травму из-за аварии на Гран-при Австралии «Формулы-1». Обломок болида команды Haas вылетел за пределы трассы и повредил руку одному из зрителей.