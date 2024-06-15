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23:45, 15 июня 2024Спорт

В Чехии мотогонщик врезался в толпу зрителей

Из-за аварии на мотогонках в Чехии пострадали пять зрителей

Фото: DAVID W CERNY / Reuters

В Чехии мотогонщик врезался в толпу зрителей, пострадали пять человек. Об этом пишет РИА Новости.

«Во время традиционных соревнований исторических мотоциклов, которые проходят на улицах города Йичин, один из гонщиков не справился с управлением и врезался на мотоцикле в толпу зрителей», — сказала представитель полиции Ива Кормошова.

Из пяти пострадавших двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Организаторы от комментариев отказались.

Ранее болельщик получил травму из-за аварии на Гран-при Австралии «Формулы-1». Обломок болида команды Haas вылетел за пределы трассы и повредил руку одному из зрителей.

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      Илья Костин
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