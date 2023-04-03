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13:56, 3 апреля 2023Спорт

Болельщик получил травму из-за аварии на Гран-при Австралии «Формулы-1»

Болельщик получил травму из-за аварии Кевина Магнуссена на Гран-при Австралии «Формулы-1»

Фото: Jaimi Joy / Reuters

В ходе гонки на Гран-при Австралии пострадал болельщик. Об этом сообщает Autosport.ru.

На 52-м круге гонки этапа «Формулы-1» пилот Haas Кевин Магнуссен попал в аварию. Его болид столкнулся со стеной, а кусок карбона от ступицы колеса улетел за пределы трассы. Обломок попал в мужчину по имени Уилл Свит и нанес ему травму руки. Болельщик получил глубокий порез.

По словам Свита, фрагмент детали болида мог нанести ему более серьезную травму или попасть в голову его невесте. Он также пожаловался на то, что никто не предложил оказать ему первую помощь.

Гонка на Гран-при Австралии прошла в воскресенье, 2 апреля. Победу одержал нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Алексей Гусев
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