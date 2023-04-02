Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второе место занял британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку сильнейших испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin.

Всего до финиша доехало 12 гонщиков из 20. Заезд три раза останавливался красными флагами и два раза — машинами безопасности.

Ферстаппен — действующий чемпион «Формулы-1». Всего спортсмен, выступающий в чемпионате с 2015 года, дважды выигрывал общий зачет. В текущем сезоне он также возглавляет список: на счету нидерландского пилота 69 очков. Он оторвался на 15 очков от следующего вторым партнера по Red Bull мексиканца Серхио Переса.