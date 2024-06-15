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23:15, 15 июня 2024Силовые структуры

В российском городе полицейские потребовали военные билеты у посетителей ночного клуба

В ночном клубе Ростова-на-Дону силовики проверили военные билеты у мужчин

Кадр: Telegram-канал «Новости Ростова»

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов нагрянули в ночной клуб Inside. Об этом сообщает портал «161.ru».

Полицейские и сотрудники Следственного комитета требовали у мужчин предоставить паспорт и военный билет. При этом у посетителей спрашивали, где те учились, служили и работают. Девушек выпускали из здания беспрепятственно. У входа в клуб стояли автомобили ведомств.

Комментариев от силовиков по поводу инцидента не поступало.

В апреле самарские следователи заподозрили военного комиссара Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов города Вячеслава Артюшкина в незаконной продаже уклонистам свыше 700 военных билетов. За 60-80 тысяч рублей он выдавал военные билеты тем, кто не хотел служить в армии. После февраля 2022 года военком резко повысил цены на свои «услуги».

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      Марина Совина
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