В ВСУ высказались об ожиданиях от саммита по Украине в Швейцарии

RFI: бойцы ВСУ не верят в успех конференции по Украине в Швейцарии

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) высказались о своих ожиданиях от саммита по Украине в Швейцарии. Опрошенные корреспондентом французской радиостанции RFI военные рассказали, что не разделяют надежд президента Владимира Зеленского.

«Как показывает опыт, из этого ничего не выйдет», — заявил 38-летний командир танковой роты по имени Максим корреспонденту RFI. Другой опрошенный украинский военнослужащий пожаловался, что у бойцов ВСУ нет времени следить за новостями. Он сообщил, что солдаты даже не успевают связаться со своими семьями.

Ранее заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква сообщил, что Киев не будет вести прямые переговоры с Россией. Он также отметил, что на швейцарскую конференцию приглашены страны, которые готовы к диалогу.

До этого евродепутат от Франции Тьерри Мариани назвал саммит по Украине в Швейцарии без участия России фарсом и упущенной возможностью достичь мира. Он заявил, что конференция, на которой не присутствуют все стороны, является всего лишь пиар-акцией.