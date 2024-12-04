Россияне массово устремились в одну курортную страну Азии

Чернышенко: турпоток из России во Вьетнам увеличился на 81,5 процента

Россияне массово устремились во Вьетнам — с января по октябрь 2024 года турпоток в эту популярную курортную страну Азии увеличился на 81,5 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает «Интерфакс».

За 10 месяцев текущего года соотечественники совершили 177,8 тысячи поездок во Вьетнам. Более того, как указал Чернышенко, важным шагом для роста турпотока из этого азиатского государства в Россию стал запуск электронных виз.

«С января по октябрь текущего года ею воспользовались уже 45 тысяч граждан Вьетнама, — добавил он. — В значительной степени росту турпотока способствует налаживание прямого авиасообщения между странами».

Ранее стало известно, что спрос россиян на отдых за границей осенью 2024 года вырос на 38 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Особенно возросла популярность стран Азии и ближнего зарубежья.