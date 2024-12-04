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14:53, 4 декабря 2024Путешествия

Россияне массово устремились в одну страну Европы

За девять месяцев 2024 года Венгрию посетили 38,7 тысячи россиян
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российские туристы массово устремились в Венгрию, в 2024 году турпоток туда из Свердловской области вырос на 33 процента в сравнении с 2023-м. Об этом пишет Е1.RU со ссылкой на генерального консула этой европейской страны в Екатеринбурге Шандора Фабиана.

Дипломат уточнил, что за девять месяцев текущего года Венгрию посетили 38,7 тысячи россиян. Он напомнил, что страна славится своими термальными источниками, которых там больше 1,2 тысячи, историческими достопримечательностями, сытными блюдами местной кухни и винами.

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Фабиан подчеркнул, что в небольшом государстве Европы целых 22 винных региона.

Ранее стало известно, что с 2022 по 2024 год стоимость авиабилетов из Москвы в города Италии выросла почти на 52 процента. Два года назад улететь в эту европейскую страну из российской столицы можно было в среднем за 9,2 тысячи рублей в одну сторону. А к 2024 году цены на билеты до этой страны Европы выросли до 14 тысяч.

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